Борт «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пассажирский борт «Аэрофлота», следующий рейсом 2132-13 в Турцию, совершил экстренную посадку в Минеральных водах. Оказалось, что одному из пассажиров самолета стало плохо во время полета и он упал. Экипаж принял решение прервать полет.

По предварительной информации, посадка прошла успешно. Вероятно, к воздушной гавани в скором времени прибудут медики, чтобы помочь пассажиру.

До этого самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Волгоград, приземлился в аэропорту Самары из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа. Компания «Аэрофлот» предоставила 44 пассажирам размещение в гостинице. Остальные пассажиры отказались от этого варианта.

Ранее в Кемерово пассажиров самолета компании Nordwind, прилетевшего из Сочи, высадили прямо на взлетно-посадочную полосу. По данным канала, лайнер не смог подъехать к терминалу аэропорта из-за ураганного ветра. К зданию аэропорта пассажиров доставили автобусы.

По причине неблагоприятных погодных условий самолет долго не мог приземлиться в аэропорту Кемерово. Он сделал пять кругов в зоне ожидания, прежде чем совершить посадку. Некоторое время спустя лайнер вылетел обратным рейсом в Сочи.