Бородай рассказал, какие сложности могут появиться после взятия Соледара Депутат Бородай: российские бойцы успешно взяли Соледар, несмотря на погодные условия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы РФ

Российские бойцы успешно взяли под контроль Соледар, несмотря на то, что в зимнее время линия фронта не очень подвижна, заявил НСН депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай. Парламентарий отметил, что в окрестностях города есть соляные шахты, которые все еще остаются узлами обороны украинских войск. По его словам, силы ВСУ истощаются, у них кончаются снаряды, ощущается и нехватка личного состава. При этом Бородай не исключил, у российской армии появятся сложности в связи с поставками Киеву западной бронетехники.

Уже долго линия фронта была практически неподвижной, теперь у нас есть определенный успех — занятие Соледара. Насколько я понимаю, пока еще только города. В окрестностях города есть соляные шахты, которые являются узлами обороны противника и продолжают оставаться. <...> Силы ВСУ истощаются, у них ощущается снарядный голод: наша артиллерия активно работает, а ответка с той стороны приходит часто очень скромная, — заявил Бородай.

Сейчас морозная погода сдерживает любые наступательные действия, за исключением севера ЛНР и южной части Харьковской области, добавил депутат. Он рассказал, что ВСУ планируют сформировать три армейских корпуса, один из которых уже формируется. По словам Бородая, это «серьезная сила», численность которой составит порядка 75 тысяч человек.

Человеческими ресурсами, пусть даже очень низкого качества, Киев еще располагает. Кроме того, когда поставка бронетехники Украине будет осуществлена, для российской армии добавятся сложности, — добавил экс-премьер ДНР.

О взятии всей территории Соледара под контроль 10 января объявили в ЧВК «Вагнер». Основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что в центре города образован котел, где продолжаются бои. Он подчеркнул, что в штурме участвовали только подразделения «вагнеровцев». Пригожин пообещал, что вскоре сообщит о количестве пленных.