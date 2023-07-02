У борца с наркотиками из Перми нашли 200 грамм метадона SHOT: у борца с наркотиками из Перми нашли 200 грамм метадона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Перми у местного организатора помощи наркозависимым нашли 200 грамм метадона в тайнике, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, он собирался продать наркотики, однако полиция смогла пресечь попытку сбыта. Подозреваемый задержан.

По данным SHOT, 43-летний житель Перми на протяжении 13 лет помогал наркозависимым людям, для этого он создал специальную организацию в городе. 1 июля полицейские остановили его автомобиль на трассе Пермь — Екатеринбург. В ходе изучения мобильного телефона сотрудники правоохранительных органов нашли в заметках у пермяка координаты тайника, в котором позднее обнаружились 200 грамм метадона. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее SHOT сообщил, что полиция задержала члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова. По данным канала, общественник отправил два килограмма мефедрона в Калининградскую область для продажи через даркнет. Бирюков был отправлен в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.