https://static.news.ru/photo/ead17caa-d3ad-11e9-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com/Global Look Press

Африканская чума свиней (АЧС) зафиксирована в одном из фермерских хозяйств Приграничного района Приморского края. Администрация региона ввела режим ЧС и объявила карантин в радиусе 100 км от очага, однако в WWF России заявили, что действия властей могут поставить под угрозу жизнь амурского тигра и других дальневосточных хищников.

На начало сентября 2019 года от Приморья до Амурской области зафиксировано 16 вспышек заболевания. При этом все, кроме одной, произошли в фермерских хозяйствах. Только одно животное заразилось АЧС среди диких кабанов. Экологи опасаются, что в регионе могут применить метод борьбы с болезнью, практикуемый в европейской части России, а именно — депопуляцию, то есть снижение численности дикого кабана до минимальных значений.

Специалисты уверены, что такой способ не подходит для Приморского края, так как мясо диких свиней составляет от 10% до 50% рациона редких кошек и других хищных животных. Сокращение популяции приведёт к повышенной конфликтности хищников, а также к снижению доходов от охоты, что, в свою очередь, повлечёт за собой рост активности браконьеров.

В WWF отметили, что АЧС распространяется не кабанами, а бытовым путём. Власти региона тем не менее приняли решение о регулировании численности этого вида копытных в Приграничном районе. Инспекторы охотничьего надзора постоянно осматривают угодья, в карантинной зоне запрещены перемещение, покупка свиней, торговля свининой, установлены посты ДПС и ветеринарного контроля.

Эксперты WWF отрабатывают методы увеличения численности альтернативных диким свиньям видов копытных: пятнистого оленя, изюбря, косули. В случае серьёзного падения численности кабана хищники смогут переключиться на них. По мнению экологов, для субъектов Федерации, в которых обитают крупные кошки, необходимо создать стратегию, предусматривающую риски снижения популяции различных видов и влияния этого процесса на редких животных и растения. На всём ареале обитания амурского тигра необходимо внедрить методы увеличения количества копытных, альтернативных кабану.

Ранее News.ru писал, что всего в Приамурье зафиксировано около 5200 голов свиней, попавших в зону отчуждения животных. На данный момент из них уже уничтожено 3400 голов.