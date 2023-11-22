Борьба пьяных мигрантов за кошелек петербурженки попала на видео В Петербурге двое пьяных мигрантов напали и ограбили пожилую женщину

Фото: t.me/spb_police78

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мигрантов, которые подозреваются в грабеже пожилой женщины, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. Мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на пенсионерку и отобрали у нее кошелек. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По данным правоохранителей, задержанными оказались граждане одного из среднеазиатских государств 44 и 46 лет. Мигранты напали на 84-летнюю женщину около продуктового магазина на улице Пионерстроя. Один из них подбежал к гражданке сзади, толкнул ее и похитил 5000 рублей. Нападавших удалось задержать по горячим следам. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее в Москве задержали мужчину по подозрению в ограблении пенсионерки на 1900 рублей. Ранее судимый злоумышленник ограбил 85-летнюю женщину в подъезде. Он вырвал у нее из рук сумку с портмоне, но на просьбы потерпевшей вернуть ей личные вещи отдал пустой кошелек и 200 рублей, после этого скрылся. Столичная полиция задержала молодого человека, когда он уже истратил сбережения пенсионерки. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.