Бомбардировщики РФ разнесли командный пункт ВСУ Минобороны РФ: звено Су-34 ударило по командному пункту ВСУ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с ударило по командному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», заявило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки, цель была успешно поражена, — сообщили в Минобороны.

Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен украинских военнослужащих в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои, рассказал ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Бойцы ВСУ попытались спрятаться в блиндаже, но вскоре решили сдаться российским солдатам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» публиковал кадры уничтожения украинского танка Т-64 на Харьковском направлении в зоне военной операции. По данным канала, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли «иксоводы» группировки войск «Север» Вооруженных сил России. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.