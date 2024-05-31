Бомбардировка градом прошла в курортных городах Ставрополья Мощный град с дождем обрушился на курортные города Ставрополья

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Мощный град с дождем обрушился на несколько курортных городов Ставрополья, сообщил Telegram-канал SHOT. Жители засняли не только нетипичные для лета осадки, но и местные «айсберги».

Как уточнил канал, еще днем в Пятигорске было выше 30 градусов тепла, однако к вечеру погода стремительно испортилась. Незадолго до этого град обрушился на Кисловодск. Подобные погодные условия способствовали временному превращению дорог в настоящие реки.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тем временем предупредил, что в первые дни июня москвичей ждет аномальная жара. Синоптик подчеркнул, что в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, температура воздуха в столице будет такая же, как в Краснодаре. По его словам, воздух прогреется до 27–30 градусов тепла в выходные.

Антициклон постепенно будет отходить на восток, в столичный регион начнут поступать насыщенные влагой теплые воздушные массы с юга, уточнил синоптик. Как подчеркнул Вильфанд, местами ожидаются дожди и грозы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец при этом заявил, что в июне температура воздуха в Москве будет немного выше нормы. По его словам, на большей части территории России, в том числе в столичном регионе, лето будет теплым.