Бомба упавшего на дом в Воронеже БПЛА была начинена металлическими шариками

Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Взрывчатка, которая находилась в беспилотнике, рухнувшем на жилой дом в Воронеже, была начинена металлическими шариками, сообщает Telegram-канал SHOT. В Сети были опубликованы кадры с места падения дрона, на которых можно заметить разбросанные поражающие элементы.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

До этого SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров. Он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Минобороны России и местные власти эту информацию никак не комментировали.