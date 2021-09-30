Большинству жителей России пообещали тёплый октябрь
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:30, 30 сентября 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
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В октябре ни в одном регионе России не прогнозируется среднемесячная температура ниже климатической нормы. Более тёплый, чем обычно, месяц ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Прогноз на октябрь вот такой: Северо-Западный федеральный округ, север Центрального федерального округа, Уральского федерального округа, Приволжского федерального округа, Сибирского федерального округа — это та территория, где температура будет выше нормы. На остальной территории России температура будет около нормы, — сообщил метеоролог.
Дождливым октябрь окажется на севере Дальневосточного федерального округа — на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области, а также на севере Хабаровского края.
При этом на достаточно большой территории страны прогнозируется дефицит осадков.