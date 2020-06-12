Большинство ёмкостей для сбора нефти в Норильске уже заполнены

https://static.news.ru/photo/5a009262-ad3a-11ea-9684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosprirodnadzor/via Globallookpress.com

Большинство ёмкостей, привезённых в Норильск для хранения собранного дизельного топлива, уже заполнены. Всего было привезено 97 ёмкостей общей вместимостью 24,2 тысячи кубометров.

74 из них уже заполнены. Общий объём составляет 18,5 тыс. кубометров, — передаёт ТАСС слова источника.

Отмечается, что для создания дополнительного запаса в Норильск доставят ещё 30 ёмкостей для сбора нефтепродуктов общей вместимостью 7,5 тысячи кубометров.

Специалисты, как пояснили в оперштабе, собирают не само топливо, а топливно-водяную смесь.

ЧП произошло 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. метров, пострадали местные водоёмы. На территории Красноярского края введён режим ЧС. Разлив горючего был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По версии МЧС, причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента. 5 июня ведомство сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли. В итоге они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности.

Как ранее писал NEWS.ru, главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов арестован до 31 июля по делу о разливе нефтепродуктов.