Большинство студентов Санкт-Петербурга заявили, что откладывают деньги

По результатам исследования Сбера выяснилось, что 80% опрошенных студентов из Санкт-Петербурга откладывают деньги на будущее. Чаще всего (30%) учащиеся копят средства на случай непредвиденных обстоятельств, пишут «Невские Новости».

Чаще всего студенты из Санкт-Петербурга откладывают деньги на случай непредвиденных обстоятельств — 30 %. Столько же респондентов (30 %) откладывают деньги на путешествия и отдых. Далее у петербургских студентов идут сбережения на покупку квартиры (23 %). Следом идет ремонт квартиры, дома или дачи (20 %), — сообщает издание.

При этом 16% студентов из северной столицы инвестируют средства для получения дополнительного дохода, а ещё 14% платят за обучение. Копить на старость предпочитают всего 9% респондентов из Санкт-Петербурга.

Участниками исследования стали учащиеся в возрасте до 30 лет с незаконченным высшим образованием. В нем приняли участие жители 37 городов с населением выше 500 тыс. человек по выборке, отражающей социально-демографический состав населения.

Ранее стало известно, что больше половины (60%) опрошенных пользователей Рунета назвали студенческие годы лучшим периодом в жизни. При этом больше всего им запомнились вручение диплома (40%), студенческая практика (37%), выезд «на картошку» (36%), студенческие дискотеки (27%), посвящение в студенты (19%) и День студента (16%).