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Большинство пользователей сервиса Aviasales, выбирая внутренние направления на новогодние праздники, отдали предпочтение Москве и Санкт-Петербургу. В лидеры вышли также Краснодар, Уфа и Махачкала.

Самыми популярными внутренними направлениями на новогодние праздники ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. Также популярны Краснодар, Уфа и Махачкала, — цитирует АГН «Москва» управляющего директора Aviasales Максима Крайнова.

Туристы чаще всего выбирали две даты вылета: 28 и 30 декабря. Продолжительность новогоднего отпуска составила в среднем шесть-семь дней, это меньше, чем в прошлом году.

Как писал NEWS.ru, россияне раскупили новогодние путёвки на курорты Ставропольского края, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он заявил о стопроцентной загруженности гостиничного комплекса в предстоящие новогодние праздники. Глава региона отметил, что курорты, находящиеся в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Минеральных Водах, предлагают альтернативный вариант досуга на каникулы. По его словам, нужно не объедаться салатами на диване, а подправить здоровье с помощью целебной воды и горного воздуха. Владимиров также сообщил, что за последние шесть лет поток туристов в Ставропольский край вырос на 70%.