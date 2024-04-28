Больше сотни собак затопило в приюте под Архангельском Волонтеры эвакуируют собак из приюта в Архангельской области из-за подтопления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приют для собак «Милосердие» в поселке Турдеевск Архангельской области затопило из-за паводка, сообщается на официальной странице учреждения во «ВКонтакте». Волонтеры начали эвакуацию животных в связи с чрезвычайной ситуацией.

Приют для посещений закрыт. Нас затопило. Вода поднимается очень быстро. Волонтерам некогда читать, писать, звонить. Просьба: все, кто может, — просто садиться в машины и ехать. Все, кто может взять собаку на передержку, — говорится в публикациях группы.

В общем в приюте находились более 190 собак, часть животных уже вывезли. Однако остаются и те, кто дожидается эвакуации в своих вольерах. Сотрудники приюта утверждают, что подобное подтопление произошло впервые.

Ранее в питомнике «Рива Паласио» под Екатеринбургом нашли около 30 трупов собак. Зоозащитники обратились в полицию по факту произошедшего. Владелец учреждения рассказал, что животные погибли еще в январе после того, как съели мертвую лошадь. Он отметил, что лошадь ему передал знакомый из конюшни. По его словам, животное могло оказаться отравленным.

До этого при пожаре в зоопарке в Евпатории погибли более 200 животных. Инцидент произошел в «Тропикпарке». Причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки холодильника.