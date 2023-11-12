Больше 70 тысяч человек в Воронеже остались без воды В Воронеже 79 тысяч человек остались без воды после коммунальной аварии

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В Воронеже произошла авария на водоводе, сообщила пресс-служба мэрии города. По этой причине жители Центрального района Воронежа остались без воды. В районе проживают более 79 000 человек.

В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено, — говорится в сообщении.

8 ноября жители садовых некоммерческих товариществ «Москвич», «Станкоагрегат», «ВИМ», «Химик», «Строитель» и «Пластмассы», расположенных близ подмосковной деревни Верейки, обратились к президенту России Владимиру Путину, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой оказать содействие в восстановлении электроснабжения в населенном пункте. Они заявили, что уже 18 дней сидят без света и тепла из-за аварии на линии электропередачи.

Жители отмечали, что единственным решением проблемы является строительство новой ЛЭП при поддержке государства. Они просят подключить СНТ к энергоснабжающим организациям, а также передать сети под государственный надзор.