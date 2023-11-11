Больше 300 железнодорожников привлекут для ликвидации ЧП под Рязанью

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На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области идут восстановительные работы, сообщили в пресс-службе РЖД. Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников, при этом в ближайшие часы прибудут еще около 50 человек.

На месте работает восстановительный поезд. На подходе еще два. Три вагона уже подняты, — сказано в заявлении.

По уточненным данным, машинист поезда при ЧП не пострадал. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла. В РЖД создан штаб по координации работы по ликвидации последствий схода.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств схода вагонов. Проводится проверка, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Утром 11 ноября в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. По информации пресс-службы Московской железной дороги, причиной этому стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Угрозы экологии нет.

По данным РБК, во время движения состава в районе станции Дягилево был слышен хлопок, после чего произошел сход нескольких вагонов с минеральными удобрениями. В результате инцидента также повреждено железнодорожное полотно.