На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области идут восстановительные работы, сообщили в пресс-службе РЖД. Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников, при этом в ближайшие часы прибудут еще около 50 человек.
На месте работает восстановительный поезд. На подходе еще два. Три вагона уже подняты, — сказано в заявлении.
По уточненным данным, машинист поезда при ЧП не пострадал. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла. В РЖД создан штаб по координации работы по ликвидации последствий схода.
Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств схода вагонов. Проводится проверка, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Утром 11 ноября в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. По информации пресс-службы Московской железной дороги, причиной этому стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Угрозы экологии нет.
По данным РБК, во время движения состава в районе станции Дягилево был слышен хлопок, после чего произошел сход нескольких вагонов с минеральными удобрениями. В результате инцидента также повреждено железнодорожное полотно.