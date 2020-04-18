Больше 300 млн «квадратов» поверхностей продезинфицировали в Москве

https://static.news.ru/photo/149ce834-8165-11ea-8a06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские коммунальщики провели четвёртую по счёту масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств. Общая площадь обработки превышает 300 млн квадратных метров.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров, — об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, передаёт РИА Новости.

Кроме дорог были обработаны плиточные покрытия, тротуары, дворы и межквартальные проезды. Дорожники уделили особое внимание дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий около метро и транспортно-пересадочных узлов, а также остановок общественного транспорта.

Также дезинфекции подверглись станции водоподготовки питьевой воды, очистки сточных вод, общественные туалеты на территории МФЦ и объекты по обращению с отходами.

Бирюков подчеркнул, что комплексные бригады вручную обрабатывали места, недоступные для техники. Всего было задействовано более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, 4,5 тысячи единиц техники и 2,3 тысячи единиц оборудования.

NEWS.ru писал, что свыше 85% заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет.

Общее число инфицированных в столице составляет 20 754 человека, 1679 выздоровели, 148 умерли.