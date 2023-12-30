Почти 280 автомобилей застряли на въезде перед Крымским мостом Автомобильная очередь из желающих въехать в Крым образовалась перед мостом

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Крупный затор образовался на въезде перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к переправе. По его данным, на трассе застряло почти 280 автомобилей.

В очереди со стороны Тамани находится 278 транспортных средств. Ожидание — около часа. В очереди со стороны Керчи находится 30 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Статистика приводится по состоянию на 11:00 по московскому времени. При этом по состоянию на 10:00 в пробке находилось 243 автомобиля.

29 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту было временно ограничено. Причины введения ограничений не раскрываются. Гражданам, находящимся в зоне досмотра, рекомендовано сохранять спокойствие и следовать всем указаниям сотрудников органов транспортной безопасности.

Отмечается, что 28 декабря на переправе также наблюдалась очередь из автомобилей. В пробке стояли не менее 50 автомобилей. Отмечается, что пробка образовалась со стороны Керчи. Согласно действующим правилам, проезд по Крымскому мосту разрешен только транспортным средствам, чья масса не превышает 3,5 тонны. Альтернативой Крымскому мосту является Керченская паромная переправа.