Больше 150 тысяч петербуржцев поставили прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c317227e-6e2e-11eb-b60a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

35 тысяч жителей Санкт-Петербурга получили обе дозы вакцины от коронавируса, 150 тысяч человек поставили как минимум одну прививку, сообщили в администрации губернатора города.

За весь период в городе привито 153 767 человек. Из них 34 256 полностью закончили цикл вакцинации, — говорится в сообщении, размещённом на сайте администрации.

Власти отмечают нарастание темпов вакцинации. Так, 12 февраля в Северной столице был установлен местный рекорд по числу введений вакцины за сутки: 11 663 человека получили препарат, 2 389 из них — вторую дозу.

Ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Первое место в мире по числу одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешённая в 35 странах, за ней следует AstraZeneca (31 страна). При этом «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В январе 2021 года Минздрав получил от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова документы для регистрации вакцины «КовиВак». Регистрация препарата ожидается в ближайшее время, писал NEWS.ru.