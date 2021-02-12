Больше 150 рейсов задержали и отменили из московских аэропортов

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Московские аэропорты продолжают отменять и задерживать рейсы из-за снегопада. Всего не вылетает 154 самолёта.

13 февраля в ликвидации последствий аномальных осадков на юго-востоке Москвы принимают участие почти пять тысяч работников коммунальных служб. Как отметил префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Андрей Цыбин, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что дорожная ситуация на четырёх трассах в Московской области осложнилась из-за рекордных осадков. Застрявшие фуры частично заблокировали движение на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Кроме того, в столице нарушилось расписание аэропортов. Большое количество рейсов задержали или отменили.