Больше 100 авиарейсов отменили или задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/ce9b4400-4b96-11eb-b586-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером отменили или задержали 103 авиарейса из Москвы на фоне ледяного дождя.

По состоянию на 21:00 по местному времени наибольшее число отмен зафиксировано в аэропорту Шереметево — 50 рейсов, ещё один вылет задержан. Из Домодедово задержали отправление 46 рейсов, из Внуково пять вылетов задержали, два — отменили, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

При этом днём 31 декабря число задержанных и отменённых рейсов из столицы достигало 153.

Ранее в Домодедово сообщили, что полёты восстановились днём после задержек, зафиксированных утром из-за ледяного дождя.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки и отмены нескольких авиарейсов из столичных аэропортов. В ходе неё ведомство планирует установить причины отмен и задержек рейсов. Прокуроры оценят соблюдение прав пассажиров и выяснят, предоставлялись ли людям соответствующие услуги при ожидании вылетов. Кроме того, представители ведомства дадут оценку исполнению перевозчиками лицензионного законодательства.