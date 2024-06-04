Вода затопила целый микрорайон в Одинцово Появилось видео из затопленного дома в Одинцово

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Сразу четыре многоэтажки в Одинцово Московской области залило кипятком, информирует Readovka в Telegram-канале. По данным источника, от бешеного давления в домах лопнули трубы. На видео видно, как вода растеклась по квартирам.

Вечером, 3 июня, вода затопила целый микрорайон в Одинцово. Трубы прорвало в котельной, обслуживающей дома, которые находятся на улице Говорова и Можайском шоссе. Неизвестно, была ли допущена ошибка или не прошло обслуживание труб. Давление поднялось до критического уровня в 12 бар при норме до двух.

Пострадавшие рассказали каналу, что лопнувшие трубы залили ржавой водой квартиры, мебель, лестничные клетки. Жители многоэтажек вооружились лопатами и ведрами. Воды натекло по щиколотку.

Горожане сообщили, что администрация котельной пока не выходит на связь. В УК решили отключить воду более, чем на 12 часов. Неизвестно, будут ли возмещать ущерб ответственные за мокрые подтеки на потолках и стенах. Жильцы, в свою очередь, не могут сходить в душ.

В Госдуме ранее приняли закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушение требований к качеству коммунальных услуг для ресурсоснабжающих организаций. В нижней палате парламента пояснили, что система санкций будет носить двухступенчатый характер.