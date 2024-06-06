Большая собака устроила бойню в Бурятии В Бурятии полиция убила пса, покусавшего четырех человек

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В городе Гусиноозерске Республики Бурятия алабай покусал четырех человек, сообщает портал «Восток Телеинформ». В полиции рассказали, что животное было застрелено из-за того, что угрожало жизни окружающих. На месте ЧП работали местный участковый и сотрудники Росгвардии.

Полицейские обнаружили агрессивное животное, которое попыталось напасть на них. На основании п. 2 ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О полиции» для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью, правоохранители применили табельное оружие и обезвредили агрессивного пса, — сообщили в пресс-службе УМВД.

В районной администрации отметили, что одному из пострадавших потребовалась операция. Трое горожан получили медицинскую помощь и отправились на амбулаторное лечение. Хозяин пса установлен и его разыскивают, передает Telegram-канал «Весь Гусиноозерск».

До этого в Бурятии две бродячие собаки напали на 13-летнюю девочку. Услышав лай и крики, подростку на помощь бросился сторож, работающий на местном предприятии. Он отогнал животных.

Также ранее сообщалось, что в Тверской области безнадзорный алабай напал на шестилетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали, вопрос о судьбе животного еще не решен.