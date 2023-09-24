Большая пробка образовалась из-за аварии с лосем в Подмосковье В Раменском районе Подмосковья образовалась большая пробка из-за ДТП с лосем

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В Раменском районе Подмосковья на Егорьевском шоссе автомобиль врезался в лося, сообщает Telegram-канал «Москва 24» со ссылкой на очевидца произошедшего. По его словам, в результате ДТП никто не погиб. На месте аварии образовалась длинная пробка.

По данным «Москвы 24», ДТП произошло около 10:00 на Егорьевском шоссе перед Гжелью. По словам свидетеля, машина въехала в кювет, лось же получил серьезные травмы. Часть дороги оказалась заблокированной. По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина пробки на Егорьевском шоссе в сторону Москвы составляет около четырех километров, в обратном направлении существенных заторов не фиксируется.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 108-го километра МКАД автомобиль сбил лося. Движение в районе ДТП было затруднено.

До этого в Удмуртии двое полицейских на служебной машине врезались в лося на дороге. После столкновения машина съехала в кювет. Находившийся за рулем 32-летний лейтенант полиции получил сотрясение мозга и рваные раны лица, его 25-летний коллега сломал нос. Лось погиб на месте.

Ранее в подмосковном Чехове двое подростков на Mitsubishi врезались в лося на дороге, после чего их машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка авто, ее 17-летний друг получил незначительные травмы.