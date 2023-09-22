Больной гепатитом сибирячке отказали в возвращении приемного сына

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Жительница Новосибирска, больная гепатитом С, не смогла отстоять свое право на воспитание приемного ребенка, сообщает «КП-Новосибирск». По решению органов опеки, мальчика отобрали у женщины, отправили его в детский дом, а затем отдали в другую семью.

Как пишет издание, заболевание обнаружили у сибирячки полтора года назад. Женщина утверждает, что ее изнасиловал бывший муж, с которым она рассталась больше 15 лет назад и случайно встретилась с ним на улице.

Он просто затащил меня в небольшой лесок около дома. Вырваться я не могла: он весил под 120 кг. <...> Через несколько недель он умер из-за диабетического приступа, а у меня вскоре выявили гепатит C. Я уверена, что заразилась от бывшего, — рассказала она.

Медики, в соответствии с правилами, сообщили о ее болезни в органы опеки. В результате 11-летнего мальчика, который прожил с ней девять лет, отправили в детдом, а затем отдали на воспитание в другую семью. Женщина пыталась бороться за ребенка, но закон оказался не на ее стороне.

Лицо, страдающее инфекционным заболеванием, в частности гепатитом С, не имеет права быть опекуном несовершеннолетнего. Эта норма закреплена в пункте 3 статьи 146 Семейного кодекса РФ, — объяснил изданию адвокат Егор Солунин.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что условия усыновления ребенка одинокой женщиной практически не отличаются от предъявляемых супружеской паре. По словам юриста, женщина должна быть здорова и дееспособна, а также иметь стабильный доход и постоянное место жительства.