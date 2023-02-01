В Бурятии пенсионерка ударила в спину ребенка на улице В Улан-Удэ пенсионерка на улице набросилась на второклассницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ пожилая женщина на улице набросилась на второклассницу и стала ее избивать, об этом рассказала сама девочка и ее мама в беседе с местной телерадиокомпанией «Ариг Ус». По словам школьницы, женщина ударила ее по спине и схватила за капюшон. На помощь ей пришёл прохожий.

Инцидент произошел 31 января около 13:00 (08:00 мск) недалеко от центрального вокзала города. Девочка возвращалась из школы домой, как вдруг со спины на нее напала незнакомая.

Mнe былo бoльнo и cтpaшнo. Oнa мeня yдapилa два paзa пo cпинe и зa кaпюшoн. Я шлa, a oнa пpocтo взялa и пoдoшлa. Toчнee, нe пoдoшлa, a пoдбeжaлa, — сказала второклассница.

Мать девочки написала заявление в полицию. По факту произошедшего ведется проверка, сообщила представитель MBД пo Pecпyбликe Бypятия Ирина Романова.

Ранее на северо-востоке Москвы ребенка трех-четырех лет посадили в иномарку Toyota на улице Череповецкой, после чего увезли в неизвестном направлении. По данным SHOT, за похищение ответственен отец малыша. Предварительно, он решил увезти ребенка после ссоры с бывшей женой.

До этого стало известно, что мигранты из Узбекистана попытались похитить пятилетнюю дочь у жительницы Москвы. Женщине удалось отбить ребенка, но ей стали угрожать из-за обращения в полицию. Инцидент произошел в районе Гольяново на востоке столицы. Мать девочки Инна Багренина рассказала, что 21-летняя уроженка Узбекистана попыталась средь бела дня увести ее дочь с игровой площадки. Женщина догнала похитительницу и забрала девочку.