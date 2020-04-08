Больницы в регионах получат более 33 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство России выделило регионам около 33,5 миллиарда рублей на оснащение коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи пациентам с коронавирусом.
Средства направляются на борьбу с коронавирусом, в том числе на оснащение или переоснащение, а также на проведение работ по обеспечению системы централизованного снабжения кислородом дополнительного создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда,
Ранее NEWS.ru писал, что Генеральная прокуратура России проверит обеспеченность больниц необходимыми медицинскими изделиями, включая защитные маски, и противовирусными препаратами в условиях пандемии коронавируса.
По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.
В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.
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