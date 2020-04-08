Больницы в регионах получат более 33 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/016b2b56-798e-11ea-a12e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Правительство России выделило регионам около 33,5 миллиарда рублей на оснащение коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Средства направляются на борьбу с коронавирусом, в том числе на оснащение или переоснащение, а также на проведение работ по обеспечению системы централизованного снабжения кислородом дополнительного создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Генеральная прокуратура России проверит обеспеченность больниц необходимыми медицинскими изделиями, включая защитные маски, и противовирусными препаратами в условиях пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.