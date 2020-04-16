Больницу скорой помощи закрыли в Краснодаре на карантин из-за коронавируса

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Пациентка краснодарской больницы скорой помощи заразила медиков коронавирусной инфекцией. После этого медучреждение закрылось на карантин.

Как сообщает региональный оперативный штаб, женщина с закрытым переломом бедра поступила в отделение травматологии больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Медики оказали ей помощь, но через несколько дней у неё была диагностирована двухсторонняя пневмония. Она является одним из осложнений при коронавирусе. После этого женщину перевели в инфекционную больницу города, где она умерла.

Несмотря на закрытие отделения травматологии, распространение вируса среди коллектива продолжилось. Поэтому Роспотребнадзором принято решение о закрытии всей больницы на карантин для проведения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий, — сообщил региональный оперштаб.

В настоящий момент больница не принимает пациентов, медперсонал и больные находятся в медучреждении круглосуточно. Проводятся тесты на коронавирус, помещения обеззараживаются.

Служба «скорой помощи», которая входит в состав БСМП, продолжает работу в прежнем режиме.

NEWS.ru писал, что на Кубани умер мужчина, заболевший коронавирусом. Он почувствовал себя плохо, но не обращался к медикам, а занимался самолечением. Только после ухудшения состояния он вызвал скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.

Всего в Краснодарском крае коронавирусом заразились 260 человек, излечились 40 пациентов, умерли три человека.

В России число заболевших коронавирусом достигло 27938 человек, 3448 за последние сутки, излечились 2304, скончались 232 человека.