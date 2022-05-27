Больницу в Сибири обязали выплатить 16 млн рублей за инвалидность ребёнка

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ГБУЗ «Барабинская центральная районная больница» в Новосибирской области обязали выплатить 16 млн рублей компенсации за инвалидность ребёнка, сообщает «Сиб.фм». Как заявили в областном Минздраве, медучреждение будет обжаловать это решение.

Компенсация морального вреда была назначена из-за того, что в больнице нарушили ведение беременности и совершили ошибки при родах, после чего ребёнок получил инвалидность. Решение Барабинского районного суда Новосибирской области в силу ещё не вступило.

16 млн рублей в качестве компенсации — это рекордная сумма по медицинским делам в регионе.

Врач-акушер из Братска Иркутской области ранее получила три года ограничения свободы с запретом заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года. Такое решение суд принял в связи с гибелью новорождённой и тяжким вредом, который был нанесён матери.

Во время вторых родов ей поставили лишнюю дозу анестезии, о которой женщина не просила. Ребёнок родился, но не заплакал, женщина потеряла сознание. В итоге родившуюся девочку врачи поместили в реанимацию, а матери сделали срочную операцию: ей вырезали матку, она потеряла 4,5 литра крови, у неё останавливалось сердце. После чего её пришлось отправлять спецбортом МЧС в Иркутск.