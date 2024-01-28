Больница загорелась в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огонь вспыхнул в казанской больнице № 18 на улице Мавлютова, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, возгорание началось в лаборатории учреждения.

Отмечается, что из крыла здания, где находится очаг пожара, идет эвакуация. Огонь распространился на площади около 80 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, как из здания интенсивно валит черный дым.

По данным Telegram-канала «Казань на максималках», из горящей больницы эвакуировали 23 человека. Пострадавших нет. Пожарные уже на месте и активно тушат возгорание.

Ранее в Москве спасатели полностью ликвидировали пожар в Театре сатиры. Перед этим МЧС локализовало пламя на площади 250 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Изначально в СМИ распространилась информация, что причиной задымления в театре, предварительно, могли стать ремонтные работы. Но в МЧС опровергли эту информацию.

В этот же день из здания Дворца культуры «Красный Октябрь» в столице эвакуировали около 400–500 человек. Выяснилось, что в ДК произошло замыкание кабеля в подвале без последующего горения. Спасатели и медики прибыли к дому 7 по улице Вишневой.