Больная сова чуть не стала жертвой излишней любви людей В Красноярском крае зоозащитники с трудом забрали сову у подобравшей птицу женщины

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Зараженная аспергиллезом сова из Красноярского края чуть не погибла из-за того, что женщина из Лесосибирска, которая должна была передать ее для лечения зоозащитникам, не хотела с ней расставаться, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на руководителя центра помощи диким животным «Инстинкт» Любовь Томирис. По ее словам, женщина все время переносила и задерживала передачу больной птицы и в итоге призналась, что не хочет отдавать ее, так как «эту сову многие хотят». В итоге к делу был привлечен региональный охотинспектор, который объяснил женщине, что она нарушает российские законы, и той пришлось отдать птицу.

Женщина заявила так: «эту сову многие хотят», значит, сова будет у нас. Стало понятно, что женщина не хочет понимать, что птица больна и скоро у нее умрет, женщина нарушает законодательство РФ, — пояснила Томирис.

Зоозащитница рассказала, что узнала о поступлении зараженной аспергиллезом сове в один из приютов Лесосибирска 3 ноября. В учреждении не было специалистов, которые смогли бы вылечить птицу, поэтому их коллеги из «Инстинкта» предложили взять ее на лечение в профильный приют в Красноярске. Женщина, которая длительное время удерживала у себя птицу, заявила в приюте, что готова передать сову, но то, что она этого не собиралась делать, выяснилось только потом.

Томирис добавила, что некоторые люди, подобрав уникальное животное, готовы рисковать его жизнью, лишь бы оставить его у себя, не имея никаких навыков и знаний по лечению и уходу.

Издание уточнило, что аспергиллез является опасной болезнью, которая может стать причиной смерти при остром лейкозе и трансплантации гемопоэтических клеток.

Зоозащитница Елена Боченкова ранее рассказала, что осиротевших медвежат Мишель и Яшу из Новосибирской области отправили в реабилитационный центр в Ленобласти. До этого активистка спасла одного из медвежат, самостоятельно поймав его в клетку, после чего на нее обрушилась критика со стороны зоозащитного сообщества, а в Минприроды заявили, что такая «самодеятельность» волонтера не укладывается в рамки закона. Однако Боченкова убеждена, что без ее помощи Мишель могла погибнуть.