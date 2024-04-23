«Больная и одинокая»: сосед рассказал о выбросившей собак из окна женщине Полиция и телевидение нагрянули к россиянке, выбросившей собак из окна дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции и телевидение приехали к женщине, которая в Дзержинске выкинула из окна пятого этажа дома истощенных собак. По приезде полицейских ей стало плохо и ее увезли на скорой, рассказал NEWS.ru сосед женщины. Мужчина отметил, что хозяйка квартиры — преклонного возраста, она имеет проблемы со здоровьем. К тому же у нее нет родственников, заявил он. По словам собеседника, у нее в квартире всегда было много животных, из-за чего оттуда постоянно пахло и всегда был слышен лай.

Утром, после инцидента, вместе с полицией к ее квартире приехало телевидение. Женщине стало плохо, и ее увезли на скорой. Надеюсь, потом отправят в психбольницу на лечение, — сказал сосед.

Он подчеркнул, что до этого она уже выкидывала животных из окна. Все они были всегда голодными и больными. При этом, как отметил очевидец, жалобы жильцов в компетентные органы на эту женщину игнорировались.

Об инциденте на улице Попова в Дзержинске стало известно 23 апреля. Очевидцы сообщали, что женщина скинула с балкона четырех собак, две из которых уже были мертвые. Когда полицейские приехали по адресу ее проживания, то обнаружили в квартире еще более 10 собак. Они находились в антисанитарных условиях.

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