Шайба прилетела в голову юному болельщику во время матча в Воронеже

Шайба прилетела в голову юному болельщику во время хоккейного матча «Буран» — «Динамо Санкт-Петербург» в Воронеже, сообщает Telegram-канал SHOT. Мальчику принесли лед, чтобы приложить к месту ушиба.

Канал отмечает, что после произошедшего команда «Бурана» ищет родителей пострадавшего, чтобы извиниться и компенсировать ему ущерб. Хоккейный матч завершился победой «Динамо» со счетом 7:2.

Ранее сотруднику Мариинского театра на голову упал тяжелый предмет прямо на сцене. Отмечается, что мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, его увезли в нейрохирургическое отделение. Позднее выяснилось, что пострадал 31-летний работник, который задействован в оформлении сцены. При этом не уточняется, какой именно предмет упал на голову сотруднику театра.

В пресс-службе Мариинского рассказали, что инцидент произошел на репетиционной сцене в историческом здании. Сейчас мужчина уже идет на поправку и находится дома. По факту случившегося в театре проводят проверку.

До этого в Перми кусок штукатурки откололся от балкона и упал на голову местной жительнице. Как рассказала сама девушка, после инцидента она упала на землю и закричала. Спустя некоторое время ее забрали в больницу.