Более тысячи детей родилось с помощью ЭКО в Подмосковье за год

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Свыше одной тысячи детей родилось в Подмосковье за год благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова. По ее словам, на текущий год в регионе запланировано проведение еще 5,5 тысяч процедур, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Процедура ЭКО позволяет многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, родить ребенка. С начала года в Подмосковье родилось 1039 малышей у женщин, сделавших ЭКО, — отметила Стригункова.

В Минздраве напомнили, что жительницы области могут пройти ЭКО бесплатно, оформив специальную квоту. Подробная инструкция по оформлению направления и перечень документов размещены на сайте министерства.

Гинеколог Краснопольская ранее заявила, что пандемия коронавируса в Подмосковье проявилась настоящим «бумом рождаемости». Специалист также добавила: чтобы не знать проблем с репродуктивным здоровьем, женщинам противопоказано садиться на жесткие диеты, но и переедать им также не стоит.

Депутаты Госдумы в свою очередь предложили сделать выплату по материнскому капиталу бессрочной, а также увеличить выплачиваемую сумму на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей. В настоящее время программа действует до конца 2026 года.