Более трех тысяч таблеток экстази нашли в машине на трассе М-4 «Дон» Don Mash: краснодарца задержали на трассе М-4 «Дон» с запрещенными веществами

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Краснодарца задержали с 3049 таблетками экстази в аптечке автомобиля на трассе М-4 «Дон», пишет Telegram-канал Don Mash. Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.

Серебристую «Ладу Калину» остановили в Воронежской области. Во время осмотра машины правоохранители обнаружили аптечку с таблетками с психотропным веществом. Наркотики задержанный вез из Подмосковья в Ростов. Там мужчина планировал заняться продажей таблеток. В настоящий момент краснодарец находится в следственном изоляторе, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Ранее бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. 42-летнему мастеру спорта грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения по статье УК РФ. Бугаев — воспитанник московского «Торпедо», играл также за «Локомотив» и «Краснодар».

2 ноября 25-летнего бойца Hardcore Fighting и лиги «Наше Дело» Кирилла Самброса задержали со свертком наркотиков. Полицейские остановили такси, в котором ехал спортсмен, и решили досмотреть нервничавшего Самброса. Позже экспертиза показала, что в пакетике было 0,97 грамма мефедрона, теперь бойцу грозит уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.