Более трех тысяч человек подписали петицию об отставке мэра Орска

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Василий Козупица

Более трех тысяч человек подписали петицию об отставке мэра Орска Василия Козупицы, сообщает ЕАН со ссылкой на change.org. Автором петиции выступила местная жительница Светлана. Она подчеркнула, что большинство жителей были недовольны работой главы города еще до затопления Орска. По ее словам, «то, что произошло 5 апреля 2024 года, не должно сойти ему с рук».

Ущерб от ошибки — сотни тысяч людей, которые находятся в неблагополучных для проживания условиях. Кто-то потерял свое жилье, кто-то сидит без воды, света, газа. Дом моего отца под водой. Дома моих соседей под водой. Не все родились в золотой рубашке, и многим жилье досталось потом и кровью. Люди в ужасе, — говорится в тексте петиции.

Женщина также заявила, что местные власти лгут о том, что предупреждали жителей о срочной эвакуации и об опасности прорыва дамбы. Автор петиции считает, что Козупица обязан помочь восстановить Орск после затопления, после чего он должен уйти в отставку.

Козупица ранее объяснил проживание своего сына Николая в Саудовской Аравии приглашением на работу. По его словам, жизнь за рубежом тоже «не мед» из-за сложного климата. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) накануне представил видеорасследование, в котором рассказал, что Козупица-младший в октябре 2022 года покинул Россию и приобрел недвижимость в Дубае.