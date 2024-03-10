Более тонны хлеба сгорело в пожаре на хлебокомбинате в Горловке Пожар на хлебокомбинате после обстрела Горловки уничтожил более тонны хлеба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 1,2 тонны хлебобулочных изделий сгорели в пожаре на хлебокомбинате в Горловке (ДНР) после атаки Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба МЧС России. Ведомство отчиталось о ликвидации возгорания. В результате обстрела пострадали четыре человека.

В ДНР огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1200 килограммов хлебобулочных изделий, — говорится в сообщении.

Также в результате пожара были повреждены два пластиковых оконных блока, стены закоптились на площади 60 квадратных метров. Из четверых пострадавших сотрудников комбината троих госпитализировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ночь на воскресенье. Инцидент произошел около 02:00 мск. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о четверых пострадавших при пожаре на комбинате «Никитовский хлеб».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее заявлял, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. По словам главы администрации, украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призвал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.