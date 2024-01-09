Более шести тысяч жителей Приморья остались без тепла Более шести тысяч жителей Находки остались без тепла из-за аварии в котельной

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Более шести тысяч жителей города Находки в Приморском крае остались без тепла из-за аварии в котельной, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, отопление отключили в 88 многоквартирных домах и четырех детских учреждениях.

9 января 2024 года в результате порыва питательной линии экономайзера в котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской, — говорится в сообщении.

Согласно информации сервисов онлайн-мониторинга погоды, сейчас в Находке температура воздуха составляет четыре градуса ниже нуля. Ночью столбики термометров опускаются до −14 градусов. Специалисты «Примтеплоэнерго» продолжают ремонтно-восстановительные работы. Прокуратура Находки держит на контроле устранение последствий аварии.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела после проверки причин отсутствия отопления и горячей воды в жилых домах Солнечногорска. По версии следователей, причиной аварии стало ненадлежащее исполнение обязанностей должностных лиц ЖКУ. По словам местных жителей, проблемы с теплоснабжением наблюдаются с начала отопительного периода.