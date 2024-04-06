Более шести тысяч домов затопило в Оренбургской области Власти Оренбургской области: подтоплены 6132 дома и 9643 приусадебных участка

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Паводки привели к подтоплению 6132 жилых домов и 9643 приусадебных участков в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Там уточнили, что из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей.

Всего в регионе в 29 муниципальных образованиях 102 населенных пункта и девять СНТ оказались подтоплены — 6132 жилых дома, 9643 приусадебных участка. Эвакуировано 4402 человека, в том числе 1115 детей, — уточнило правительство.

Губернатор Денис Паслер сейчас находится в Орске, там наблюдается наиболее сложная ситуация. Глава региона руководит штабом, а также координирует действия всех служб. Как отметили в правительстве, в результате паводков в 12 населенных пунктах области было нарушено энергоснабжение.

Ранее Паслер назвал паводок в Оренбургской области самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. Глава области отметил, что приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный. По его словам, в регионе начала работу горячая линия.

Также ранее в Сети появились кадры нового прорыва в дамбе Орска. Сооружение не выдержало потока воды в районе поселка Никель, жителей экстренно эвакуируют.