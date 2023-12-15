Более полумиллиона человек по всей России остались без света из-за непогоды Минэнерго: около 679 тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Фото: t.me/minenergo_official

Число отключенных от электроснабжения жителей регионов России превысило 679 тысяч человек, сообщило Министерство энергетики. Причиной стали плохие погодные условия. Наибольшее количество оставшихся без света граждан находятся в Донецкой Народной Республике. Сотрудники экстренных служб проводят все необходимые восстановительные работы, уточнили в ведомстве.

Серьезное ухудшение погодной обстановки в ряде регионов России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения. По данным на 18:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 185,5 тыс. чел., ДНР — 235,4 тыс. чел., ЛНР — 255,7 тыс. чел., Псковской области — 1,2 тыс. чел., Смоленской области — 1,8 тыс. чел., — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по Крыму пронесся ураган, который оставил без света около 10 тысяч жителей полуострова. После происшествия специалисты вынуждены были работать в круглосуточном режиме, отметил глава региона Сергей Аксенов. Им удалось восстановить энергоснабжение в домах менее чем за двое суток. Глава МЧС по Крыму Сергей Садаклиев добавил, что сумма ущерба от шторма в республике достигла 39,7 млрд рублей.