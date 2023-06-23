Более десятка противопехотных мин найдено на чердаке дома в Южно-Сахалинске SHOT: жителей дома в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за найденных на чердаке мин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей одного из домов в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за найденных на чердаке 14 противопехотных мин, сообщает Telegram-канал SHOT. Их обнаружил один из жильцов двухэтажного дома, который поднялся на чердак с целью проверить ход ремонтных работ.

Речь идет о находке под крышей дома на ул. 30 лет. Мужчина сообщил, что поднялся на чердак и увидел противопехотную мину «Лепесток». Сначала он растерялся, однако потом вызвал сотрудников полиции, которые по приезду обнаружили там еще 13 «Лепестков».

Приехавшие на место находки специалисты объяснили, что найденные мины — учебные ПФМ-1. После их изъятия полицейские разрешили жителям дома вернуться в квартиры. Полиция выясняет, как они могли там оказаться.