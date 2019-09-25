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После масштабного летнего наводнения в Приангарье построят 13 новых дамб и проведут капитальный ремонт ещё двух.

Возведение и восстановление гидротехнических сооружений предусмотрено программой восстановления региона, утверждённой правительством России.

Строительство будет вестись до 2023 года. По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, дамбы появятся Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Зиминском районах.

Временные дамбы будут возведены в Тулуне, Нижнеудинске. Они будут обеспечивать безопасность населения до ввода в эксплуатацию постоянных сооружений, сообщается на сайте правительства региона.

Наводнение в Приангарье произошло в конце июня. В зоне подтопления оказались свыше ста населённых пунктов. Пострадали более 38 тысяч местных жителей, 25 человек погибли, около 650 были госпитализированы.

Ранее News.ru писал, что в регионе построят три общежития для лишившихся жилья в результате стихийного бедствия. В общей сложности в них будут заселены около тысячи человек.