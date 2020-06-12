Более десяти тысяч москвичей продлили проездные билеты

В первый день, как появилась такая возможность, проездные билеты на поездки в общественном транспорте Москвы продлили более 10 тыс. человек.
По данным на 17.00 мск 12 июня, проездные продлили более 10 тысяч человек, — говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы дептранса.
Как писал NEWS.ru, проездные билеты для поездок в общественном транспорте Москвы можно продлить с 12 июня, но только тем, кто с 30 марта по 8 июня совершил по ним не более 22 поездок. При большем числе поездок продлить проездной возможно при условии, если с 30 марта по 11 мая совершено не более 8 поездок. Уточняется, что количество дней продления проездного будет равно сроку действия билета с 30 марта по 11 мая. Если с 30 марта по 8 июня по проездному совершили не более 22 поездок, проездной продлят на количество дней, соответствующее сроку его действия.
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