Более десяти тысяч москвичей продлили проездные билеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщила о происшествии в регионе. По словам представителей ведомства, шквалистый ветер с дождём привели к массовому отключению электроэнергии. Также опрокинулись четыре грузовых автомобиля. В частности, три «ГАЗели» и один «Камаз».

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Один человек находится в «КАМАЗе», поскольку в нем заблокировало двери и он самостоятельно не может их открыть, — цитирует сообщение «Интерфакс». На данный...