Почти 30 лет тюрьмы присудили бойцу «Азова» за расстрел мирных жителей В ДНР бойца «Азова» осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 28 годам лишения свободы гранатометчика украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Поповича за приказ расстрелять мирных жителей Мариуполя, сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, пишет Lenta.ru.

Военнослужащий признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Ранее сообщалось, что на борту упавшего над Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 находилось не менее 12 представителей «Азова», а также 53 солдата ВСУ и один офицер украинской армии. Их всех везли на обмен военнопленными.

В январе Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор уроженцу Украины Виктору Расторгуеву за подготовку атаки с помощью самодельных ракет на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области. Подсудимый получил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей.