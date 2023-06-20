Сотни человек в российском регионе с начала года заболели, поев рыбу В Тюменской области 833 местных жителя с начала года заболели описторхозом

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С начала 2023 года в Тюменской области 833 местных жителя заболели описторхозом, который передается через рыбу, рассказали в местном Роспотребнадзоре. Как сообщает «Мега-Тюмень», возбудителями инфекции являются паразитические плоские черви, которые при попадании в организм человека или животного поражают внутренние желчные ходы печени.

Описторхоз — одно из самых опасных и распространенных глистных заболеваний. Возбудителем является описторхис плоской формы размером от 1 до 1,2 сантиметра. У человека и животных описторхисы паразитируют во внутренних желчных ходах печени, реже в протоках поджелудочной железы. Число паразитов может достигать до 40 тысяч экземпляров, — пояснили в ведомстве.

В ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора тюменцев предупредили, что самыми заразными в регионе являются язь, елец, плотва и лещ. Чаще всего заражение описторхозом происходит из-за неправильной термической обработки рыбы. Установлено, что около 47% заболевших нарушили технологии, когда солили, коптили и вялили рыбу.

Педиатр Дарья Маркова ранее предупредила, что при заражении человека глистами, или гельминтозе, паразиты без своевременного лечения могут распространиться из желудочно-кишечного тракта в другие важнейшие органы. Симптомы при этом могут быть разнообразны, начиная от аллергии и заканчивая внезапной сменой настроения.