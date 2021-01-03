Главе Минздрава Сахалина вынесено представление за невыдачу лекарств детям

https://static.news.ru/photo/0f778334-4dd2-11eb-ad27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 80 детей не могли получить жизненно необходимые лекарства на Сахалине. Об этом стало известно в результате проверки региональной прокуратуры.

Представители прокуратуры области проверяли соблюдение прав граждан на получение лекарственных средств. В итоге выяснилось, что в 11 регионах врачи-педиатры не выдавали льготные рецепты на лекарства 82 детям в возрасте до трёх лет, передаёт «Говорит Москва»

Минздрав региона принял меры по корректировки работы по формированию заявок на закупку лекарственных средств. Кроме того, прокуратура вынесла представление министру здравоохранения Сахалинской области Владимиру Кузнецову.

Ранее стало известно, что военные специалисты досрочно завершили строительство и сдали в эксплуатацию медицинский инфекционный центр в Южно-Сахалинске.

Как писал NEWS.ru, медицинский центр оснащён аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), цифровым рентгеновским комплексом, необходимым оборудованием для взятия анализов и эндоскопии. В отделении 150 коек, после получения лицензии инфекционный блок сможет принимать пациентов, в том числе с тяжёлой формой коронавируса.

Медицинский инфекционный центр в Южно-Сахалинске стал 30-м по счёту, построенным военными специалистами в России с начала пандемии.