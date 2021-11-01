Более 70% жителей Симферополя сделали прививку от коронавируса

Симферополь лидирует в прививочной кампании Крыма с 70,1% вакцинировавшихся жителей города. В регион уже направили 800 тысяч доз «Спутника V». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, пишет «МК в Крыму».

Лидирует по прививочной кампании по-прежнему Симферополь, в настоящее время привиты 70,1% жителей, — заявил Скорупский.

Первый компонент вакцины от коронавируса в Крыму получили более 660 тысяч человек, вторым компонентом вакцинировано более 550 тысяч человек. Всего в Крым направили 800 тысяч доз вакцины «Спутник V», из которых поступило пока только 108 тысяч доз препарата. С начала пандемии в Крыму выявили более 97 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что с 30 октября по 7 ноября въехать в Севастополь можно будет лишь с QR-кодами о вакцинации или со справкой переболевшего коронавирусом. Для контроля за соблюдением указаний установят специальные блокпосты.