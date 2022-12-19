Более 70 тысяч сочинцев остались без воды после аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На магистральном водопроводе в Сочи произошла авария, передает Telegram-канал Kub Mash. Вследствие инцидента почти 70 тысяч жителей города остались без воды. Отмечается, что после ЧП коммунальщики были вынуждены перекрыть главный узел водоснабжения, расположенный на реке Мзымта в Адлере.

Авария произошла на улице Ленина. В итоге жители Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона «Светлана», села Раздольное и ЖК «Министерские озера» остались без коммуникации.

Канал передает, что ремонтные работы будут идти до 20:00 по местному времени. Затем воду станут подключать постепенно.

В июле в Воронеже около 30 многоэтажных жилых домов с населением почти 10 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе в Коминтерновском районе. До этого на водопроводе уже происходили две аварии, в результате чего мэрия даже вводила режим ЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что делать при отключении в городе света, воды или отопления. Так, если пропадает вода, МЧС рекомендует использовать для питья и приготовления пищи покупную воду, а от использования воды из открытых источников воздержаться. Если приходится пользоваться и ее, то её следует кипятить или использовать метод «вымораживания»: поставить ёмкость с водой в морозилку, после её замерзания наполовину снять верхнюю корку льда и растопить ее. После этого можно использовать полученную воду.