Более 50% жилья от планируемого на год ввели в эксплуатацию в ХМАО

https://static.news.ru/photo/e9c96ec4-ae47-11ea-863a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с начала года ввели в эксплуатацию 40 тысяч квадратных метров жилья, всего планируется построить 70 тысяч.

Наш план по вводу на этот год — 70 тысяч квадратных метров жилья. А сегодня введено 40 тысяч квадратных метров, — заявила замглавы муниципалитета Юлия Маркова.

Глава региона Наталья Комарова посетила некоторые стройплощадки Сургутского района. Она оценила завершение строительства дома в посёлке Солнечный. Там будут проживать переселённые из непригодного жилфонда.

Комарова также проинспектировала строительство двух семиэтажек в посёлке Барсово. Первый объект возведён на 50%, его сдача планируется осенью. Второй объект будет введён в эксплуатацию в третьем квартале. В этих домах власти выкупят квартиры для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего планируется переселить в новые квартиры свыше 600 семей, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что в России за последние два месяца увеличилась до 2,2% доля ипотеки, по которой заёмщики просрочили платежи. В абсолютном выражении просрочка с начала года выросла на 12% и превысила отметку в 86 млрд рублей. Этот показатель является рекордным с 2016 года.