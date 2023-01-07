Более 50 туристов застряли ночью на трассе под Нижним Новгородом

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Автобус с 50 туристами застрял в ночь на 7 января на трассе в Нижегородской области, сообщили газете «Известия» в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, в автобусе из-за аномальных холодов замерзло топливо.

Среди застрявших туристов, как пишет издание, оказалось 26 детей. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиров застрявшего автобуса разместили в гостиницах Арзамаса.

Ранее в Чувашии в ДТП с микроавтобусом Ford Transit и автомобилем Kia Rio погибла пассажирка легковушки. Уточняется, что всего в результате аварии пострадали десять человек, из которых трое — дети. ЧП произошло в Чебоксарском районе на автодороге между поселком Ишлеи и деревней Чиганары.

До этого семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате ДТП на трассе в Пермском крае. Авария произошла в Добрянском районе недалеко от деревни Грязнуха. Всего в автомобилях находились девять человек.