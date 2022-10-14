Более 50 ошибочно мобилизованных жителей Рязани вернулись домой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Более 50 ошибочно мобилизованных жителей Рязани вернулись домой на этой неделе, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на сообщение регионального штаба ОНФ. Известно, что всего с начала частичной мобилизации домой вернулись более 190 ошибочно призванных жителей региона.

Уточняется, что из военных частей вернулись опекун 89-летней женщины из Щацка, ухаживающий за двумя инвалидами житель Кораблина, не служивший в армии житель Ряжска, житель Ухолова с множеством заболеваний, мужчина с хроническим гепатитом С, а также многодетные отцы из Касимова, Шилова и Сапожковского района.

Председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев ранее рассказал, что около 300 жителей Якутии, призванных в ходе частичной мобилизации по ошибке, вернулось в республику. По его словам, в координационный центр Общественной палаты Якутии поступили 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации, за три последних дня в психологическую службу центра было зафиксировано 63 обращения.

О том, что свыше сотни ошибочно мобилизованных жителей области вернулись домой, рассказал и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, были ошибочно мобилизованы 111 человек, проводится проверка в отношении еще 36 человек. Губернатор заверил, что все обращения, просьбы и жалобы жителей региона учитываются. В случае если сообщения об ошибочной мобилизации подтверждаются, принимаются «быстрые меры».